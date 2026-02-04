'Markete gidiyorum' dedi, sırra kadem bastı: 16 yaşındaki Sude her yerde aranıyor, annenin çağrısı yürekleri yaktı

Anneden kızına yürek burkan çağrı





Acılı anne, kızına ve onu görenlere de çağrıda bulunarak, "Kızım ne olursun, tek dileğim bir an önce evine dönmen. Seni çok özledik. Bir mesaj yeter, sadece ‘iyiyim’ desin. Bir aydan fazladır neredesin, nerede kalıyorsun bilmiyorum. Yurtta mı kaldı, sokakta mı kaldı, parkta mı kaldı Biz geceleri uyuyamıyoruz. Kimin yanındaysa Allah vicdan versin. Ne olur bize bir haber göndersinler, polise söylesinler, bir mesaj atsınlar. Güzel bir haber duymak istiyoruz" dedi.