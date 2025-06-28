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Mavi Göl'de turizm sezonu başlamadan bitti: Sodalı göl çamura döndü

Mavi Göl'de turizm sezonu başlamadan bitti: Sodalı göl çamura döndü

18:5528/06/2025, Cumartesi
IHA
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Doğu Karadeniz'in en nadide doğal güzelliklerinden biri olarak bilinen ve her yıl binlerce yerli-yabancı turistin ziyaret ettiği Giresun'un Dereli ilçesindeki Mavi Göl'de turizm sezonu daha başlamadan sona erdi. Göle adını ve eşsiz turkuaz rengini veren sodalı kaynak suyunun geçtiği dere yatağında yapılan plansız ıslah çalışması, gölü çamur deryasına çevirdi. Bölgeyi ziyarete gelen turistler ise yaşanan durum karşısında şaşkınlık yaşadı.

Dereli ilçesine bağlı Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan ve görenleri mest eden turkuaz rengiyle dikkat çeken Mavi Göl, bu yıl zamansız yapılan dere ıslah çalışmaları nedeniyle eski görünümünü kaybetti. 

 Sodalı suyun geçtiği dere yatağında yapılan düzenleme çalışmaları sırasında suyun doğal akışı bozuldu, çamur ve tortu göle karıştı. Bu durum, bölgenin simgesi haline gelen Mavi Göl'ün berrak suyunun bulanmasına ve doğal rengini kaybetmesine neden oldu.

Ziyaretçiler tepkili: "Bilgi verilseydi gelmezdik"


Yaşanan değişim, özellikle sosyal medya aracılığıyla Mavi Göl'ü merak edip kilometrelerce yol kat ederek bölgeye gelen ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattı. 

Hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen turistler duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:


"Keşke bu çalışmaların yapılacağına dair bir bilgilendirme olsaydı. Biz buraya büyük beklentilerle geldik, zaman ve para harcadık. ancak karşımızda ne yazık ki o meşhur mavi göl değil, çamur gölü bulduk. Sezonun tam da açıldığı bir dönemde bu tür bir çalışmanın yapılmasını doğru bulmuyoruz."

Bölge turizmine büyük darbe


Doğal güzelliğiyle bölge turizmine önemli katkı sağlayan Mavi Göl'de yaşanan bu durum, turizmciler ve esnaf arasında da endişeye yol açtı.

Her yıl sezon boyunca özellikle hafta sonları dolup taşan park alanında bu yıl beklenen yoğunluk yaşanmazken, işletme sahipleri de gelir kaybından dertli. Yetkililerden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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