Meriç Nehri kenarındaki 'Edirne Millet Bahçesi' yarın açılıyor

Eşinin adının yaşatılmasından mutluluk duyduğunu belirten Arseven, şunları kaydetti:





"Bu durum ailesi olarak bize ayrı bir gurur veriyor. Buraya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim için çok değerli, eşimin amacı buydu. Edirne'nin ve Edirnelilerin bu yeri güzel kullanmasını arzu ediyordu. Buraya gelsinler, güvenle ve huzur içinde vakit geçirsinler, pikniklerini yapsınlar, dinlensinler istiyordu, amacı buydu. Parasız olmasını da istiyordu, o uğurda mücadele verdi zaten. 50 yıllığına ihaleye verilmişti burası, İzzet buna karşı çıktı. Onun üzerine bu mücadelesi sonucu ihaleyi almak isteyen kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu canından oldu. Amacı buranın bir şahsa verilmemesiydi ama maalesef 40 yaşında canıyla ödedi bunu."