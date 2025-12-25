Mersin'de heyecanlandıran an: Saatler süren bekleyişin ardından görüntülendi! Dünyada çok nadir görülüyor





Göksu Deltası’nın göçmen kuşlarının dinlenme, beslenme ve konaklama yeri olduğunu ifade eden Nadir Köksoy, "Göksu Deltası pek çok bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Saz horozlarını Göksu Deltası’nda fotoğraflamayı başardım. Saz horozu dünyada nesli tükenmekte olan bir kuş türü olup, Göksu Deltası’nda da görülmektedir" dedi.