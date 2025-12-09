Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin’de iki ilçede ev yangını

Mersin’de iki ilçede ev yangını

19:109/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Mersin'in Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde iki ayrı evde çıkan yangın; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Erdemli ilçesindeki yangın Alata Mahallesi Kalfa Sokak yakınlarında bir apartmanın 4'ncü katında N.Ö.’ye ait dairede çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Merkez Yenişehir ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yangın ise 10 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. Yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Pencerelerden alevlerin yükseldiği yangın ekipler tarafından söndürüldü.



Polis ev yangınlarının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. 

#Mersin
#En
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2026 için en güçlü zam senaryoları: Yüzde 20, 25, 27, 30, 31, 33 zam oranlarına göre maaşlar ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar