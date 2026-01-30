Metrekareye 60 kilogram yağış düşen Edirne’deki Tunca Nehri’nde su seviyesinde kritik artış

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı. Gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, Edirne Valiliği motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Meteoroloji tarafından yapılan ölçümlerde, Edirne’de metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü belirlendi.











