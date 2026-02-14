Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muş
Muş Ovası sular altında: Bazı evler ve tarım arazilerinde su baskınları oluştu

Muş Ovası sular altında: Bazı evler ve tarım arazilerinde su baskınları oluştu

20:5214/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Muş Ovası’nda mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve aralıklarla etkili olan sağanak, kar sularıyla birleşince tarım arazilerinde göletler oluştu, bazı köylerde ev ve ahırları su bastı.

Muş’ta son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte etkili olan sağanak yağışlar, eriyen kar sularıyla birleşerek Muş Ovası ve çevresindeki tarım alanlarında su baskınlarına yol açtı. Aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle ovada geniş alanlar suyla kaplanırken, tarım arazilerinde yer yer göletler oluştu. 

Merkeze bağlı Muratgören ve Laleli köylerinde ise su kanallarının eriyen kar sularıyla taşması sonucu bazı evler ile ahırlar sular altında kaldı. Karayolları ve il özel idaresi ekipleri su taşkını olan yol ve bölgelerde çalışma yaptı.

Çiftçi İrfan Kılıçarslan, ani bastıran yağmurla birlikte karın hızla eridiğini, bunun sonucunda ovanın tamamen su altında kaldığını ifade ederek, "Ani bastıran yağmurun etkisiyle kar da eridi, ova tamamen su altında kaldı. Tarım alanları perişan halde. Buğday ve arpa eken çok sayıda çiftçinin tarlası sular altında kaldı. Zaten görüldüğü gibi ovada suyla kaplanmayan yer kalmadı" dedi.


Çiftçi Ahmet Demir de, yağışların etkili olmasıyla özellikle bir gecede karın hızla eridiğini, arazisine geldiğinde her yerin su altında kaldığını gördüğünü belirterek, "Yağışların etkili olmasıyla özellikle bir gecede karın hızla erimesi sonucu arazimize geldiğimizde her yerin su altında kaldığını gördük. Bu senenin kurak geçmeyeceği düşünülüyor. Şu anda her taraf suyla kaplı. İnşallah buna bir çare bulunur; çünkü ekim yapamıyoruz, arazilerimiz tamamen su altında kaldı" ifadelerini kullandı.


Evi su basan Erhan Gündüz ise dün akşam etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle derelerin taştığını ve bunun sonucu ciddi zararların oluştuğunu söyleyerek, "Dün akşam şiddetli bir yağmur yağdı. Dereler taştı ve ciddi zararlar meydana geldi. Aniden gelen yağmurun ardından durumu il özel idaresine haber verdik. Depomuzda kışlık yiyecek ve içeceklerimiz vardı, hepsi zarar gördü. Borularımız da su altında kaldı. Sabah saatlerinde yetkilileri aradık. Onlar gelene kadar kendi imkanlarımızla müdahale etmeye çalıştık. Sağ olsun muhtar ve il özel idare yaklaşık saat 07.00 civarında buraya geldiler. Birlikte suyun akışını sağlamak için kanalları açtık" şeklinde konuştu.


#Muş Ovası
#Tarım
#Sağanak
#Su baskını
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)