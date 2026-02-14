Muş Ovası sular altında: Bazı evler ve tarım arazilerinde su baskınları oluştu

Evi su basan Erhan Gündüz ise dün akşam etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle derelerin taştığını ve bunun sonucu ciddi zararların oluştuğunu söyleyerek, "Dün akşam şiddetli bir yağmur yağdı. Dereler taştı ve ciddi zararlar meydana geldi. Aniden gelen yağmurun ardından durumu il özel idaresine haber verdik. Depomuzda kışlık yiyecek ve içeceklerimiz vardı, hepsi zarar gördü. Borularımız da su altında kaldı. Sabah saatlerinde yetkilileri aradık. Onlar gelene kadar kendi imkanlarımızla müdahale etmeye çalıştık. Sağ olsun muhtar ve il özel idare yaklaşık saat 07.00 civarında buraya geldiler. Birlikte suyun akışını sağlamak için kanalları açtık" şeklinde konuştu.



