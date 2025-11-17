Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

09:3417/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından ders başı yaptı. Kırklareli'nde de öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okullarına geldi. MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bu eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

MEB'in takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da uygulandı.


Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Ara tatilin ardından bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sonlanacak.

#MEB
#Eğitim
#Okul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5G'ye uyumlu telefon modelleri hangileri? iOS ve Android 5G uyumlu telefonlar listesi 2025