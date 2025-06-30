Orman yangını riski hangi illerde yüksek? Meteoroloji uzmanı '5 Temmuz’dan sonrasına dikkat’ diyerek açıkladı

İzmir'den Hatay'a, Edirne'den Manisa'ya kadar pek çok ilde orman yangınları etkisini artırıyor. Şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerlerine yaklaşarak tehlikeyi büyütüyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların artacağı ve rüzgârın bazı bölgelerde devam edeceği tahmin ediliyor. Uzman isim, yangın riski en yüksek iller için uyarılarda bulundu. Peki, hava sıcaklıkları hangi bölgelerde yükselecek?

1 /7 Türkiye'nin pek çok farklı noktasında meydana gelen orman yangınları devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele hem sahada hem de masada sürüyor.

2 /7 1 Haziran’dan bu yana Türkiye’de 569 orman yangını çıktı. Ülkenin birçok şehrinde meydana gelen orman yangınlarının bu kadar büyümesinin en önemli sebebi şiddetli rüzgâr oldu.

3 /7 Rüzgârın hızı devam edecek mi? Hürriyet'in haberine göre; Son üç gündür rüzgâr hızının saatte 70 ila 117 kilometre arasında olduğundan bahseden Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, “Orman yangınlarının hızla yayılma sebeplerinden biri olan bu şiddetli rüzgâr hafiflemeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde böyle şiddetli bir rüzgâr olmayacak” dedi.







4 /7 Şehir şehir hava durumu tahminleri Adil Tek, önümüzdeki günlerde ülke genelinde havanın nasıl olacağını detaylandırdı: İzmir’de 40 dereceleri aşan sıcaklıklar birkaç günlüğüne mevsim normallerine dönmeye, 35 derecelere kadar düşmeye başladı. Balıkesir ve civarı da aynı şekilde 35 derecelerde seyredecek. Karadeniz ve Marmara’da da önümüzdeki günlerde mevsim normallerini yaşayacağız.



5 /7 Antalya, Adana Hatay ve Diyarbakır yüksek derecelerde Akdeniz ve Güney Doğu’ya Kuzey Afrika’dan taşınan sıcak hava dalgası devam ediyor, yüksek sıcaklıklar artarak devam edecek.

6 /7 Antalya’da sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 35 ila 40 dereceler arasında seyredecek, Adana ve Mersin’de ise 40 dereceleri de geçecek. Aynı şekilde Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep’te de hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak.