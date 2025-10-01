Osman Gazi'nin 1300'lerin başında fethettiği Çadırlı Kalesi'nin yeri tespit edildi

Çetin, saha çalışmaları sırasında tapu kayıtlarında ve arşiv belgelerinde bölgenin "Çadırlı Mevkisi" olarak geçtiğini tespit ettiklerini dile getirerek, "Bölgeye yaptığımız birkaç tırmanışta, arkeolog hocalarımızın da görüşlerini alarak burada bir kale yerleşkesine dair kalıntılar tespit ettik. Merdiven izleri, sur duvarları, su ve tahıl depoları gibi kalıntılar. Bizans dönemine ait yapılar olarak değerlendirildi." dedi.





Kalenin bugüne ulaşmış somut izleriyle Osmanlı tarihçiliğinde önemli bir tartışmaya da katkı sunduğunu belirten Çetin, "Osmanlı'nın kuruluş dönemi üzerine yapılan tartışmalarda, bazı çevreler erken dönem kroniklerdeki bilgilerin kurgu olabileceğini savunuyor ancak biz, bu çalışmamızla hem kroniklerde geçen yer isminin hem de saha bulgularının örtüştüğünü ortaya koyduk. Bu da erken Osmanlı kaynaklarının tarihi gerçekliği yansıttığını gösteriyor." ifadesini kullandı.