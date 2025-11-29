Yeni Şafak
Otoparktan çıkan otomobil, 10 metrelik yükseklikten bahçeye uçtu: Sürücü yaralandı

19:3429/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Bursa’da otoparktan çıkarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 10 metrelik yükseklikten sitenin bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Karagöz Caddesi üzerindeki bir site otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına binen N.F. (65) adlı kadın, geri manevra yaptığı sırada 10 metrelik kot farkı bulunan diğer bir sitenin bahçesine düştü. 

 Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 Yaralı sürücü ekiplerce araçtan çıkarılarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.


