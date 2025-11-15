"BURASI GENELDE ESKİ MEZARLIKLAR BÖLGESİ OLARAK BİLİNİYOR"





İşletmeye yemek yemek için gelen Samet Ünlü, "Burası genelde eski mezarlıklar bölgesi olarak biliniyor. Ama tabii ki tarihte neler geçirdiğini bilmiyoruz. Bu mezarında bir yatır olduğu yapılan araştırmalar sonucu çıkabilir diye düşünüyorum" dedi.





"BUNUN BURADA OLDUĞUNU HİÇ FARK ETMEDİM, KİM OLDUĞUNU MERAK EDİYORUM"





Bir başka müşteri dua ettikten sonra mezarlık hakkında, "Bunun burada olduğunu hiç fark etmedim. Kim olduğunu merak ediyorum. Buralı değilim ama tesadüfen buraya geldim ve görünce çok şaşırdım" dedi.