Şanlıurfa’da altyapı çalışması sırasında göçük; 2 işçi yaralı

16:4727/02/2026, Cuma
DHA
Şanlıurfa’da altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. İçi su dolu çukurda vücutlarının bir bölümü toprak altında kalan işçileri fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Acil serviste tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Akpiyar Mahallesi’nde yürütülen altyapı kazı çalışması sırasında meydana geldi.


Mahallede boru döşeme çalışması yapan işçiler Enver Karahanlı ile Ömer Faruk Taş, oluşan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.


İçi su dolu çukurda vücutlarının bir bölümü toprak altında kalan işçileri fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.


Vatandaşların müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan işçiler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

