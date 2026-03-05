Şehir resmen dondu: Dondurucu soğuklar etkili oluyor, buz sarkıtları devasa boyutlara ulaştı

İlçe sakinlerinden Cem İnce, bölgedeki zorlu kış şartlarına değinerek şunları kaydetti:





"Yüksekova yoğun kar yağışı altındaydı. Merkezde kar kalınlığı 1 metreyi geçmiş durumda. Çatılarda çok büyük buz sarkıtları oluştu, dondurucu bir soğuk var. Ekipler, ulaşımı sağlamak için gece gündüz çalışarak yolları açtı ancak dondurucu hava hala etkisini sürdürüyor."