Sikorsky pilotu Hifa'ya el sallayınca sıcak görüntüler ortaya çıktı

"Pilotun da el salladığını fark edince kızım çok sevindi"





Baba Ahmet Serhat Sakarya, pilotun selamla yürekleri ısıttığını ifade ederek, "Yangından dolayı Yayladağı'na sürekli askeri helikopterler yangın söndürmeye geliyordu. Yayladağı barajında su aldığını duyunca kızıma da daha yakından göstermek için oraya gittik. Baraja gittiğimizde kızım el sallamaya başladı. Baraja çok yaklaştığımızı fark eden pilotlar da belki görür diye el sallamaya devam etti. Pilot görüp el sallayınca o güzel görüntü ortaya çıktı. Pilotların görebileceğini çok düşünmüyordum aslında. Biraz mesafemiz vardı ama pilot da orada kızıma karşılık verdi ve kızımı mutlu etti. Pilotun da el salladığını fark edince kendisi de çok sevindi. Ondan sonra başka birkaç pilot daha görüp el salladı "ifadelerini kullandı.