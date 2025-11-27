Sis etkisini artırdı: 5 ilde kara yollarında görüş mesafesi azaldı

Elazığ’da yaklaşık bir haftadır etkili olan sis, dronla görüntülenirken kentin üzerini kaplayan puslu hava dikkat çekti. Sis tabakasının özellikle sabah saatlerinde yer yer yoğunlaştığı görüldü.

Elazığ kent merkezi ile çevre ilçelerde yaklaşık bir haftadır etkili olan yoğun sis, havadan görüntülendi. Kentin üzerine çöken sis tabakası nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, şehrin yüksek noktalarından çekilen görüntülerde binaların ve yolların sis bulutu arasında kaybolduğu görüldü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise günlük hava tahmin raporunda, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceğini açıkladı.