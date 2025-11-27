Sis etkisini artırdı: 5 ilde kara yollarında görüş mesafesi azaldı

Hatay’ın bazı ilçeleri, Elazığ, Sivas ve Çankırı–Ankara Otoyolu’nda yoğun sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer ciddi ölçüde azalırken, kara yolu ekipleri bölgelerde denetimlerini artırdı. Görevli ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak trafikte aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde sis etkisini artırdı. Özellikle kara yollarında yoğun şekilde görülen sis, sürücülerin görüş mesafesini belirgin ölçüde azaltarak ulaşımda dikkat gerektiren bir ortam oluşturdu.
Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, yoğun sis etkili oldu. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafikte seyreden araç sürücüleri, takip mesafesini koruyarak dikkatli seyretti. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda sis altında kalan tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu. Yoğun sis şehrin üzerini de kapladı. Sis tabakası dron ile görüntülendi.
Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.Merkez Antakya, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sabah başlayan sis etkisini artırdı.
Sis nedeniyle Antakya-Reyhanlı ile Antakya-İskenderun kara yollarında görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Çankırı'da Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda sis etkili oluyor.
Bölgedeki sis nedeniyle Çankırı-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Sürücüler, sisin etkisiyle Çankırı'dan Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
Elazığ’da yaklaşık bir haftadır etkili olan sis, dronla görüntülenirken kentin üzerini kaplayan puslu hava dikkat çekti. Sis tabakasının özellikle sabah saatlerinde yer yer yoğunlaştığı görüldü.
Elazığ kent merkezi ile çevre ilçelerde yaklaşık bir haftadır etkili olan yoğun sis, havadan görüntülendi. Kentin üzerine çöken sis tabakası nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, şehrin yüksek noktalarından çekilen görüntülerde binaların ve yolların sis bulutu arasında kaybolduğu görüldü.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise günlük hava tahmin raporunda, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceğini açıkladı.