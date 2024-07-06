Sivas'ta dolu ve sağanak sele neden oldu: Ekili araziler zarar gördü

İlçeye bağlı Çöte köyünde dün akşam saatlerinde aniden etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası dereler taştı ve birçok ekili arazi zarar gördü.

1 / 6 Kuvvetli rüzgarın da etkili oldu köyde meyve ağaçları ve elektrik direkleri zarar gördü.

2 / 6 Sağanak nedeniyle de köyün içerisinden geçen dere taştı.

3 / 6 Taşan dereler ve dolu yağışı bahçeler ile birçok ekili arazide zarara yol açtı.

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