Suriye çıkarması

Suriye çıkarması

04:0023/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İstanbul 25 bin doktor ağırlayacak

İstanbul'da 2026 yılında yapılacak 4 büyük tıp kongresinde 25 bin katılımcının ağırlanması ve 100 milyon dolar turizm geliri bekleniyor. Kongre turisti harcamalarının kişi başına 4 bin doları bulduğuna dikkat çeken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul, düzenlediğimiz kongrelerle yalnızca turizmde değil, bilgi ekonomisinde, akademik üretimde, Ar-Ge ekosisteminde ve uluslararası iş ağlarında da büyüyen bir merkez haline geldi" dedi.

SDG’ye son uyarı

Orduya entegre olması için Şam yönetimiyle mutabakata varan terör örgütü SDG adına vakit daralıyor. Dün Şam’a çıkarma yapan Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanma süreci kapsamlı biçimde ele alındı. Fidan, SDG’nin İsrail'le koordinasyon içerisinde olduğunu, entegrasyon görüşmelerinde ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de SDG’nin somut adım atmadığını, aksine sistematik bir oyalama süreci yaşandığını söyledi.

Fırtına dindi

Trabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği’ne mağlup oldu. Bordo-mavililer, maç boyunca skor olarak geriden geldiği rakibine yetişemedi. Fırtına, bu skorla ligde 11 hafta sonra mağlubiyet almış oldu ve ilk yarıyı 3. sırada tamamladı.

