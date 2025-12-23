Suriye çıkarması

İstanbul 25 bin doktor ağırlayacak

İstanbul'da 2026 yılında yapılacak 4 büyük tıp kongresinde 25 bin katılımcının ağırlanması ve 100 milyon dolar turizm geliri bekleniyor. Kongre turisti harcamalarının kişi başına 4 bin doları bulduğuna dikkat çeken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul, düzenlediğimiz kongrelerle yalnızca turizmde değil, bilgi ekonomisinde, akademik üretimde, Ar-Ge ekosisteminde ve uluslararası iş ağlarında da büyüyen bir merkez haline geldi" dedi.