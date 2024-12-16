Suriye'de tek bayrak olacak

Frekanslar belli oldu

Türkiye’de faaliyet gösteren GSM operatörlerinin merakla beklediği 5G'de ihale edilecek frekanslar belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “5G için ihale edeceğimiz 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekansları hazır hale getirdik. Türkiye'de bilişim tarihinin yeniden yazılmasını sağlayacak 5G için yakın zamanda ilana çıkacağız” dedi.