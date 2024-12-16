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Suriye'de tek bayrak olacak

Suriye'de tek bayrak olacak

04:0016/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Frekanslar belli oldu

Türkiye’de faaliyet gösteren GSM operatörlerinin merakla beklediği 5G'de ihale edilecek frekanslar belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “5G için ihale edeceğimiz 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekansları hazır hale getirdik. Türkiye'de bilişim tarihinin yeniden yazılmasını sağlayacak 5G için yakın zamanda ilana çıkacağız” dedi.

Suriye tek bayrak altında olacak

Suriye'deki devrimin lideri Ahmed Hüseyin eş-Şara (Culani), hükümet yetkilileri ile yaptığı görüşme sonrası, “PYD’ye özerklik” iddialarını yalanladı. Suriye’nin tek bir bayrak altında yekpare olacağını vurgulayan eş-Şara, kamuoyuna ciddi bir mesaj verdi.

Aslantepe'de dev kapışma

Süper Lig lideri Galatasaray ile çıkış arayan Trabzonspor, bugün saat 19.00’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yolunda yara almamak, son 2 maçında 5 puan bırakan bordo-mavili ekip ise yeni bir çıkışın ilk adımını atmak adına 3 puan için sahaya çıkacak.

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