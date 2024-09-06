Tanesi 30 bin dolar: Mardin'de üretip Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor

‘Önemli olan maddi değil manevi değerdir'

Tespih koleksiyoncusu Süleyman Çelik ise 20'si nadir bulunur cinsten olmak üzere 100'ü aşkın özel bir koleksiyona sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Tespih merakım gençlik yıllarımda başladı ve halen devam ediyor. Bu konuda uzman olan dostlarımın tavsiyeleri doğrultusunda dünyanın farklı yerlerinden tespihleri bir araya getirip koleksiyon oluşturduk. Bakınca, insanın gözü gönlü açılıyor, büyük bir manevi haz duyuyoruz. Önemi olan bu koleksiyonun maddi değil, manevi değeridir. Bu işi hobi şekilde yapa yapa uzmanlaştık. Kehribar tespih herkesin beğendiği ve kullanmayı sevdiği tespih türlerinden bir tanesidir. Ben de çok seviyorum. Öncelikle sinir ve stresi azaltmada ve rahatlamada büyük etkisi bulunan tespih çekmenin daha birçok yararı bulunuyor. En önemlisi tespih çekince Allah'ın ismini anınca kendinizi iyi hissediyorsunuz. "