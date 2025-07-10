'Tapulu arazim' dedi: Sokağın girişini kapattı

Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde oturan Mehmet Kındık (57, komşuları ve evinin yanındaki iş yeri sahibi ile anlaşmazlık yaşadı. Evinin önüne çöp döküldüğünü de öne süren Kındık, Yüreğir Belediyesi'ne ‘Arsamın etrafımı kapatmak istiyorum' diyerek başvurdu. Belediye ise ‘İlgili mevzuat ve hükümlere bağlı kalınmak kaydıyla bahçe duvarı yapmanızda idaremizce bir sakınca yoktur' cevabını verdi. Bunun üzerine Mehmet Kındık, 229. Sokağın girişini kendi 11365 ada, 13 parsel içerisinde olduğu gerekçesiyle trapez sac ile kapattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Yüreğir ve Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kındık'ın yanına gelip, yaptığının yanlış olduğunu ve cezai işlem uygulanacağını belirtti.