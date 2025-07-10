Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
'Tapulu arazim' dedi: Sokağın girişini kapattı

'Tapulu arazim' dedi: Sokağın girişini kapattı

10:0410/07/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Adana'da yaşayan Mehmet Kındık, sokağın tapulu arazisi olduğunu iddia ederek girişi trapez sac ile kapattı. Belediye ekiplerinin ‘kaçak yapı' olduğu gerekçesiyle hakkında işlem başlattığı Kındık, "Burası tapulu arazim, sokak değil. Çöp döküyorlardı, kapattım" dedi. Taraflar arasındaki son sözü yargı söyleyecek.

Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde oturan Mehmet Kındık (57, komşuları ve evinin yanındaki iş yeri sahibi ile anlaşmazlık yaşadı. Evinin önüne çöp döküldüğünü de öne süren Kındık, Yüreğir Belediyesi'ne ‘Arsamın etrafımı kapatmak istiyorum' diyerek başvurdu. Belediye ise ‘İlgili mevzuat ve hükümlere bağlı kalınmak kaydıyla bahçe duvarı yapmanızda idaremizce bir sakınca yoktur' cevabını verdi. Bunun üzerine Mehmet Kındık, 229. Sokağın girişini kendi 11365 ada, 13 parsel içerisinde olduğu gerekçesiyle trapez sac ile kapattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Yüreğir ve Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kındık'ın yanına gelip, yaptığının yanlış olduğunu ve cezai işlem uygulanacağını belirtti.

"Kaçak yapı olarak tespit edildi"


Tapusunu gösterip sokağın girişinin ada ve parseli içerisinde kaldığını belirten Kındık, savcılığa başvurdu. Yüreğir Belediyesi ekipleri ise trapez sacı kaçak yapı olarak tespit edip, trapez sacı mühürledi. Ayrıca belediye trapez sacın üzerine, ‘Dikkat 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi gereğinde hilafi ruhsatsız olarak yaptırdığınız inşaat belediye tarafından mühürlenerek durdurulmuştur. İşbu mühür, ruhsatsız ve kaçak yapınızla ilgili olup, yerinden koparmayınız. Aksi takdirde hakkınızda yasal işlem yapılır, yapınıza ait tapu ve diğer evraklarınızı derhal Yapı Kontrol Müdürlüğü İnşaat Kontrol Şubesine getiriniz' yazısını astı. Taraflar arasındaki son sözü yargı söyleyecek.

Mehmet Kındık, "Burası sokak değil, benim tapulu arazim. Ben burayı zamanında evimi yaptırırken boş bırakmıştım. Ancak burayı mahalleli, mahalle muhtarı ve yandaki iş yeri sahiplendi. Sürekli çöp atıldı ve burası hep kirletildi. Ben de Yüreğir Belediyesi'nden burayı kapatmak için belge aldım ve ardından girişi kapattım. Yüreğir Belediyesi de gelip burayı mühürledi" ifadelerini kullandı.

"Burada kaçak yapı yok"


Arsasını trapez sac ile kapattığını, hiçbir şekilde kaçak yapı olmadığını öne süren Kındık, "Kanun dışı olarak yıllardan bu yana tehdit ediliyorum. Burayı kaçak yapı olarak görüyorlar ama burada yapı yok, kanunsuzluk yok. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip başvurdum. Burada adaletsizlik var. Bunun biran önce düzeltilmesini istiyorum" diye konuştu.

#Yüreğir
#Haydaroğlu Mahallesi
#Mehmet Kındık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları ivme yukarı yönlü: 10 Temmuz bugün cumhuriyet altını, çeyrek ve yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?