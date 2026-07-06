Trafikte yeni düzenleme için düğmeye basıldı: Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

İptal edilen ehliyet sayısında çarpıcı bilanço





Aday sürücülere yönelik uygulanan denetimlerin istatistikleri, trafikteki riskin boyutlarını da gözler önüne seriyor. 2017 yılından 17 Haziran 2026 tarihine kadar geçen süreçte toplam 161 bin 347 aday sürücünün belgesine el konuldu. Bu iptallerin ardındaki en büyük neden ise 123 bin 72 vaka ile alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmak olarak kayıtlara geçti. Özellikle son yıllarda yoğunlaşan denetimlerin de etkisiyle belge iptalleri ciddi bir artış gösterdi ve geçtiğimiz yıl 31 bin 978 iptal işlemiyle dönemsel bazda en yüksek seviyeye ulaşıldı.