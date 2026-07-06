Trafikte yeni düzenleme için düğmeye basıldı: Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

Trafik güvenliğini hiçe sayan kural ihlallerine karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla hazırlanan yeni torba yasa teklifi, aday sürücüler için tavizsiz bir dönemin kapılarını aralıyor. Meclis'e sunulan düzenlemeye göre; trafikte makas atma, drift yapma veya geçiş üstünlüğüne sahip acil durum araçlarına yol vermeme gibi ağır ihlallere karışan aday sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek. Türkiye genelindeki 3,4 milyonu aşkın aday sürücüyü doğrudan ilgilendiren bu kritik adım, direksiyon başındaki hayati hataların faturasının artık telafisi olmayan boyutlara ulaşacağını gösteriyor.
Trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan yeni torba kanun teklifi, aday sürücüler için dönüm noktası niteliğinde yaptırımlar içeriyor. Meclis'e sunulan düzenlemeye göre, trafiği tehlikeye atan ağır kural ihlallerine karışan aday sürücülerin ehliyetlerine kalıcı olarak el konulacak.
Drift ve makas atmanın bedeli ağır olacak
Türkiye Gazetesi'nin aktardığı detaylara göre, trafikte hayati risk oluşturan davranışların faturası yeni dönemde çok daha ağır kesilecek. Mevcut uygulamada drift yapmak, trafikte makas atmak veya ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip acil durum araçlarına yol vermemek gibi kural ihlallerinde sürücü belgeleri geçici olarak alınabiliyordu. Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, caydırıcılığı artırmak adına bu tür tehlikeli ihlalleri gerçekleştiren aday sürücülerin belgeleri kalıcı olarak iptal edilecek.
İptal edilen ehliyet sayısında çarpıcı bilanço
Aday sürücülere yönelik uygulanan denetimlerin istatistikleri, trafikteki riskin boyutlarını da gözler önüne seriyor. 2017 yılından 17 Haziran 2026 tarihine kadar geçen süreçte toplam 161 bin 347 aday sürücünün belgesine el konuldu. Bu iptallerin ardındaki en büyük neden ise 123 bin 72 vaka ile alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmak olarak kayıtlara geçti. Özellikle son yıllarda yoğunlaşan denetimlerin de etkisiyle belge iptalleri ciddi bir artış gösterdi ve geçtiğimiz yıl 31 bin 978 iptal işlemiyle dönemsel bazda en yüksek seviyeye ulaşıldı.
Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor
Güncel verilere göre Türkiye genelinde trafiğe çıkan 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibi bulunuyor. Bu rakamın 3 milyon 402 bin 75'lik kısmını ise doğrudan yasanın hedefindeki aday sürücüler oluşturuyor.