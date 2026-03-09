Yeni Şafak
Tur teknesi alev aldı: Dumandan etkilenen işçi hastanelik oldu

12:229/03/2026, Pazartesi
IHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bakım sırasında bir tur teknesinde çıkan yangın, itfaiye ve işyeri çalışanlarının müdahalesiyle diğer teknelere sıçramadan söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir işçiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Kumyolu üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Bir tur teknesinde bakım yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işyeri çalışanları ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevrede bulunan diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.


Yangın sırasında teknede çalıştığı belirlenen Suriye uyruklu bir işçi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

