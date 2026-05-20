Türkiye’de suçtan korunmak için en çok bu yöntemler kullanılıyor: TÜİK verileri şaşırttı

En çok bildirilen suç 'araç hırsızlığı' oldu

Araştırmada yer alan suç türleri için yaşanan son suç mağduriyeti olayını resmi bir merciye bildirme oranı incelendiğinde; en yüksek bildirme oranına sahip suç yüzde 81,3 ile araç hırsızlığı oldu. Bunu yüzde 68,4 ile motosiklet/moped hırsızlığı ve yüzde 53,3 ile saldırı ve yaralanma izledi. En düşük bildirme oranına sahip suç türleri; sırasıyla yüzde 5,1 rüşvet, yüzde 11 cinsel taciz ve yüzde 14,7 cinsel olmayan taciz oldu.