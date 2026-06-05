Tuzla'da öğrenciler kıyı temizliği için sahaya indi

Etkinlikte 3 profesyonel dalgıç deniz dibinde temizlik yaparken Tuzla'da bulunan iki ortaokuldan 60 öğrenci de kıyı şeridinde atık topladı. Çalışmalarla hem su altı hem de kıyılardaki kirliliğin görünür hale getirilmesi ve özellikle çocuklarda çevre duyarlılığının güçlendirilmesi hedeflendi.







