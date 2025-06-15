Uludağ'ın bilinmeyen yüzünde yürüyüş: Nefesleri kesti

Bilinmeyeni keşfetmek, bilinmeyen yerlere yapılan yolculukların insanın kendi sınırlarını aşmak, yeni bakış açıları kazanmak ve hayata dair derinleşmesini sağladığını belirten Bursalı 2 dağcı İsmet Şentürk ve arkadaşı haziran ortasında yaptıkları zirve yürüyüşüyle Uludağ'ın bilinmeyen noktalarını keşfe çıktı. Daha önce yaptıkları zirve tırmanışları sırasında gördükleri fakat hiç bir zaman uğramadıkları noktalara giden 2 dağcının nefes kesen zirve macerası film sahnelerini de aratmadı.