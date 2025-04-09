Ümraniye'de cip otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı

Ümraniye'de caddede hızla ilerleyen cip önce sollamak istediği otomobile çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü caddede park halindeki 2 otomobile ve sitenin duvarına çarparak durabildi. 3 kişinin yaralandığı trafik kazası sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre caddede park yeri arayan otomobile, arkadan gelen cip sollama yaptığı sırada çarptı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü park halindeki 2 otomobile ardından da site duvarına çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar hastaneye kaldırıldı.
'ACİLEN BARİYER YAPILMASINI İSTİYORUZ'
Site sakini İbrahim Tezel, "Dün akşam 22.50 sıralarında arabalarımız burada park halindeyken, şurada bir minibüs vardı. Şuradaki otomobil park yeri bulamamış, park yeri ararken çok süratli bir şekilde sürücüsünün kaçtığı bir araba önce caddedeki araca çarpıyor. Sonra minibüse vuruyor. En sonunda benim arabaya vuruyor. 1 metre geriye atmış. Benim arabam olmasaydı sitenin bekçi kulübesine dalacaktı. Buraya en kısa zaman bir bariyer yapılmasını istiyoruz. Çok süratli iniyorlar. Çoluk çocuk var kimse parayı sokaktan toplamıyor. Kimsenin başına birşey gelmemesi için acilen bir bariyer yapılmasını istiyoruz belediyeden. Trafik de ona göre önlem alsın o kadar süratli iniyorlar ki burada sürüş güvenliği yok" dedi.
'BU KAZALAR SIK SIK YAŞANIYOR'
Başka bir site sakini Ercan Aycan ise "Burada bu kazalardan sürekli oluyor. Ciddi bir yokuş var yokuştan hızlı inen araçlar yol kenarına park edilen araçlar ve yokuşu çıkan araçlarının yavaşlaması nedeniyle kazalar oluyor. Burada çözüm olarak ya bir band ya da engel konulması gerekiyor yavaşlamaları sağlanmalı. Yaralanmalı kaza tutanağı tutuldu. Tutanağı polis merkezinden aldık. Polislerin ifadesiyle burası 30 kilometreyle gidilmesi gereken bir yer. Dün akşam araç çok hızlı geldi. Minübüse çarptı, minübüs benim araca çarptı ve beyaz araçtan sonra İbrahim Bey'in aracına çarptı hatta aydınlatma direğine de çarptı direğin lambası düştü ve patlama oldu. Bu sık sık yaşanıyor biz de bu yola bir çözüm getirilmesini yetkililerden bekliyoruz" dedi.
Site yöneticisi Halit Ur ise, "Sitemiz önünde bir kaza yaşandı, burası oldukça yamaç bir yer sık sık burada kazalar oluyor. Kar yağdığında sorun oluyor. Belediye ekipleri tuzlama yapıyor ama ciddi bir yokuş olduğu için sorun oluyor. Biz bu sorunu belediyemize ilettik belediye ekiplerinin buraya set yapılamayacağını yamaç olduğu için sıkıntı olacağını söyledi ama biz buraya kesinlikle bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu çözümün kalıcı olmasını istiyoruz. Mutlaka buraya bir hız kesici yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
KAZA ANI KAMERADA
3 kişinin yaralandığı 2 otomobilin zarar gördüğü kaza anı sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde beyaz otomobilin caddede ilerlediği sırada, önce aynı yönde giden otomobile arkadan, ardından da park halindeki 2 otomobile çarptığı anlar görülüyor. Görüntülerde kazaya neden olan araç sitenin duvarına çarparak durabiliyor.