Ümraniye'de cip otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı

'BU KAZALAR SIK SIK YAŞANIYOR'

Başka bir site sakini Ercan Aycan ise "Burada bu kazalardan sürekli oluyor. Ciddi bir yokuş var yokuştan hızlı inen araçlar yol kenarına park edilen araçlar ve yokuşu çıkan araçlarının yavaşlaması nedeniyle kazalar oluyor. Burada çözüm olarak ya bir band ya da engel konulması gerekiyor yavaşlamaları sağlanmalı. Yaralanmalı kaza tutanağı tutuldu. Tutanağı polis merkezinden aldık. Polislerin ifadesiyle burası 30 kilometreyle gidilmesi gereken bir yer. Dün akşam araç çok hızlı geldi. Minübüse çarptı, minübüs benim araca çarptı ve beyaz araçtan sonra İbrahim Bey'in aracına çarptı hatta aydınlatma direğine de çarptı direğin lambası düştü ve patlama oldu. Bu sık sık yaşanıyor biz de bu yola bir çözüm getirilmesini yetkililerden bekliyoruz" dedi.



