Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesindeki konteyner otomobilin üzerine kaydı

Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesindeki konteyner otomobilin üzerine kaydı

22:438/07/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rampa aşağı indiği sırada üst geçide çarpan TIR'ın doresindeki konteyner, arkadan gelen otomobilin üzerine kaydı. Araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. 95 Evler Sahili yönüne giden M.S. idaresindeki TIR, rampa aşağı indiği sırada dorsesinde bulunan konteyner, 3 metre 75 santimetre yüksekliğindeki üst geçide çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle dorseki konteyner, arkadan gelen K.K. yönetimindeki 34 GSV 751 plakalı otomobilin üzerine kaydı. 

Araç sürüleri kazayı yara almadan atlatırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri caddede trafik akışını yönlendirdi.

Konteynerin altında kalan otomobil ise vinç yardımıyla kurtarıldı. 

 Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

#Kocaeli
#TIR
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri