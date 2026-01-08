Üzerine buz sarkıtı düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tavanda çökme oluşurken, buz kütlesi tavan camını da kırdı. Otomobildeki sürücü E.O.U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.