Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Üzerine buz sarkıtı düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Üzerine buz sarkıtı düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

15:028/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Kars'ta çatıdan düşen buz sarkıtının otomobilin tavanına isabet etmesi sonucu sürücü yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ortakapı Mahallesi İbrahim Gökçe Sokak'ta meydana geldi. E.O.U. (22), aracını park ettiği sırada, binanın çatısından kopan buz sarkıtı otomobilin tavanına düştü.

Tavanda çökme oluşurken, buz kütlesi tavan camını da kırdı. Otomobildeki sürücü E.O.U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

#Kars
#buz sarkıtı
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK BAĞKUR en düşük emekli maaşı zamlanacak mı, yeni düzenleme olacak mı?