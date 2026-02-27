Uzman isim uyardı: 40 günde yağan yağmur 4 saatte yağmaya başladı! Hassas kentleşme şart

"HASAT SİSTEMLERİ CİDDİ ÖNLEM"





Şehirleşme ile birlikte çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karadirek, "Suya hassas bir tasarımımız yok. Antalya eskiden yedi arıktan oluşan bir şehirdi. Biz o arıkları yapay olarak kapattık. Çarpık kentleşme sebebiyle şehre yağan yağmuru tahliye etmekte zorluk çekiyoruz. Doğa aslında zorluk çekmiyor, bir yolunu buluyor. Fakat bulduğu yol bize uygun olmuyor. Bu nedenle taşkınlarla karşılaşıyoruz. Doğayla uyum içinde yaşamak bunun temel çözümü. Suyu absorbe edebileceğimiz alanları artırmamız lazım. Bu da yeşil alanların artırılması anlamına geliyor. Binaların üzerinde yağmur suyu hasadı yapmalıyız. O alana bina yapmamış olsaydınız, yağmur suyu toprakta filtre edilerek aşağıya inecekti. Bu nedenle hem yağmur suyunu alternatif su kaynağı olarak kullanmak hem de taşkını önlemek için hasat sistemleri ciddi bir önlem" diye konuştu.