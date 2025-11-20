Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri, çekilme nedeniyle limana yanaşmakta zorlanıyor: Tanesi 80 bin lira, kırılması an meselesi

'MAHALLEMİZ, BİR ZAMANLAR BALIKÇILARIN MERKEZİYDİ'





Yeşilsu Limanı’nda 30 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağladığını söyleyen Mehmet Ateş (45) ise son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Van Gölü'nün de kuraklıktan nasibini aldığını ifade ederek, "Göldeki su seviyesinde yaşanan düşüş, bütün balıkçı barınaklarını etkiledi. Bunun önüne geçmek ve çözüme kavuşturmak ise devlet yetkililerimizin elinde. Su seviyesi düşünce teknelere yön vererek limana yanaştırıyoruz...