Van Gölü'nün öldüren akıntısı uzaydan görüntülendi

Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı, 461 metre maksimum derinliğe sahip çok büyük bir ekosistem olduğunu anlatan YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, gölde 5 ana akıntı sistemi bulunduğunu söyleyerek, "Biri Tatvan Körfezi'nde saat yönünün tersine dönen bir akıntı. Van Gölü Körfezi'nde güneye doğru akan bir akıntı var. Diğer bir akıntı sistemi ise Çarpanak Adası ile gölün daha kuzeyinde olan Erciş Körfezi olarak isimlendirdiğimiz bölgedeki akıntılar. Erciş Körfezi, Çarpanak Adası ile gölün kuzeyinde kalan kısım akıntılar bakımından aslında en aktif yönünü oluşturuyor. Çünkü Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsular burada yer alıyor. Bu akarsuların etkisiyle beraber burada 3 akıntı sistemi var. Dolayısıyla mevsime rüzgara göre bu akıntılar adeta gölde hem dipte hem de yüzeyde bir akarsu gibi büyük akıntılar oluşturuyor" dedi.



