Van'da tarihin gizemli sırları çözülüyor: Böylesine ilk defa rastlandı

"Oval surlar gizemini koruyor"





Nekropolün etrafında devam eden surun sırrını henüz çözemediklerini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Alanın etrafında sur şeklinde taş dizileri devam ediyor. Arkeolojik olarak bunun ne ihtiva ettiğiyle ilgili en büyük çalışmalarımızdan biri de bu surun sırrını çözmek. Sur oval bir şekilde devam ediyor. Mezarlık alanında bu sura neden ihtiyaç duyuldu? Bu kazılarda bunun cevabını da arıyoruz. Diğer taraftan Çavuştepe Kalesi, Urartu'nun zirve noktasını oluşturuyor. Buradaki gömüler zirve noktasını oluşturan krallık döneminde başlıyor. Nekropoldeki gömü de 250-300 yıl devam ettiğini tahmin ediyoruz. Çünkü Urartu Devleti yıkıldıktan sonra da bu devam etmiş gözüküyor. Urartu Devleti yıkılınca halk yok olmuyor, burada yaşamını devam ettiriyor."