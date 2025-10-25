Yeni Şafak
Vatan Caddesi’nde İBB’nin yaptığı yol çalışması çöktü: Fatih Belediyesi ekipleri anında müdahale etti

12:2625/10/2025, Cumartesi
IHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun süredir sürdürülen ve vatandaşlar için aylardır ciddi bir mağduriyete neden olan Vatan Caddesi’nde yaklaşık üç gün önce tamamlanarak trafiğe açılan yol, bugün sabah saatlerinde çöktü. Fatih Belediyesi ekipleri müdahale ederek gerekli dolgu ve kapatma işlemi gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun süredir sürdürülen Vatan Caddesi’ndeki yol çalışmaları, vatandaşlar için aylardır ciddi bir mağduriyete neden oluyordu.

Yaklaşık üç gün önce tamamlanarak trafiğe açılan yol, bugün sabah saatlerinde çöktü.

 Olayın ardından mağduriyetin hızlıca giderilmesi amacıyla Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların güvenliği için çökme yaşanan bölgeyi güvenlik altına alarak gerekli dolgu ve kapatma işlemlerini gerçekleştirdi.





