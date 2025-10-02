Yağmurlu havada evi şimşek değil, elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar aydınlatıyor: Sağlığımdan endişe ediyorum

"Sağlığımdan endişe ediyorum"





Sevtap Kandur, yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini söyleyerek, "Biz, mahallemizin elektrik direğinin apartmanımıza ve komşularımıza karşı bir risk taşıdığını ve elektrik tellerinin eskidiği için 2020 yılında ÇEDAŞ’a dilekçe verdik. Dilekçe sonucunda ise bize olumsuz cevap verildi. Biz yağmur yağdığında ve gök gürlediğinde bu elektrik direğinden balkonuma kadar kıvılcımlar geliyor. Bir video paylaştım, videoyu ihbar ettiğim zaman ÇEDAŞ iki saat sonra gelip ’kablolar eskidi’ deyip geçiştirdiler. Ama ben bu konudan dolayı balkonumda rahat bir şekilde oturamıyorum ve mahalle sakini de tedirgin. Ben balkonumda rahat oturmak istiyorum. Yağmur yağdığı zaman mutfağımda yemek yapamıyorum. Yağmurdan kaynaklı oluşan şase bir anda kıvılcım oluşturuyor. Dış görünüş olarak da zaten çirkin bir görüntüsü var. Ama ben öncelikle sağlığımdan endişe ediyorum. İnsan olarak hakkım ve benim bu direğin burada olmasını istemiyorum. Gök gürlediği zaman hem burada beyaz ışıklar oluyor, bir gün evsiz kalacağım diye endişe ediyorum. Yetkililerden bir an önce bir çözüm bulmasını istiyorum. Bu direğin kaldırılmasını ve yerine yenisinin konmasını ÇEDAŞ’tan istiyorum. Önümüzde kış mevsimi var. Kışın kar kabloların üstünde kalıyor ve risk oluşturuyor. Bu elektrik direği en az 20 yıldır burada bulunuyor" dedi.