Yarın İstanbul'da büyük elektrik kesintileri yaşanacak: Megakentliler bu saatlere dikkat

İstanbul’un Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, vatandaşları yarın (20 Kasım Perşembe) yaşanacak planlı kesintiler konusunda uyardı. Şebeke altyapısının güçlendirilmesi, arıza onarımı ve bakım çalışmaları gerekçesiyle yapılacak olan kesintiler, megakentin birçok noktasını etkileyecek.





Bazı bölgelerde kesinti süresi 9 saati bulacak





BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre; kesintiler sabah saatlerinde başlayıp, çalışmanın niteliğine göre gün boyu devam edebilir. Özellikle bazı ilçelerdeki kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle vatandaşların 9 saate varan elektrik kesintilerine karşı tedbirli olmaları istendi.





İş yerlerinde ve konutlarda mağduriyet yaşanmaması adına, kesinti saatlerinin önceden kontrol edilmesi ve elektronik cihazların güvenliğinin sağlanması önem taşıyor.





İşte 20 Kasım 2025 Perşembe Günü kesinti yaşanacak ilçelerden bazıları: