İhbar üzerine olay yerine gelen polis, üç farklı apart dairesinde inceleme yaptı. Yapılan aramalarda her bir dairede priz içerisine yerleştirilmiş gizli kameralar bulundu. Bu dairelerin saatlik ve günlük olarak kiraya verildiği belirlenince apart sahibi Murat Filiz (48) gözaltına alındı. Kameraların içindeki hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait uygunsuz görüntüler tespit edilince Filiz tutuklandı. Polis, kayıtların incelenmesine devam ederken mağdur olan vatandaşların başvuruda bulunmalarını istedi.