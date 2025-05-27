Gizli kamera dehşeti bu kez Denizli’de yaşandı. Sakarya’daki bungalov olayının ardından, üniversite bölgesindeki bir apart dairesinde priz içine yerleştirilen kamerayla yapılan kayıtlar gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan apart sahibi tutuklanırken uzmanlar uyarıyor: “Yatak odası, banyo, jakuzi… Karanlıkta bile izleniyor olabilirsiniz. Önlem alın, kontrol etmeden rahat etmeyin.”

Sapanca’daki bungalov skandalının yankıları sürerken bu kez de Denizli’de benzer bir olay yaşandı. Kiralık bir apartta kalan kişi, prizdeki küçük bir ışıktan şüphelenince gerçek ortaya çıktı: Duvar prizine gizlenmiş kamera, hem yatak hem de banyoyu görecek şekilde kayıt alıyordu. Uzmanlar, gizli kameraların nasıl fark edilebileceğini anlatırken vatandaşlara uyarıda bulundu: “Gözle görülmeyen bu tehdide karşı dikkatli olun.”

1 /11 Gizli kamera korkusu büyüyor: Sakarya’dan sonra Denizli’de de skandal patladı

Ramazan Bayramı’nda İstanbul’dan Sapanca’ya tatile giden bir ailenin bungalov evde yaşadığı gizli kamera skandalı hâlâ hafızalardayken bu kez benzer bir olay Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gündeme geldi.

2 /11 Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir apart dairesinin bodrum katında kalan M.A., duvara monte edilen üçlü prizdeki ışık yansımasından şüphelenince gerçeği ortaya çıkardı. Prizin içinden çıkan gizli kamera hem yatağı hem de banyoyu görecek şekilde kayıt yapıyordu.

3 /11 İhbar üzerine olay yerine gelen polis, üç farklı apart dairesinde inceleme yaptı. Yapılan aramalarda her bir dairede priz içerisine yerleştirilmiş gizli kameralar bulundu. Bu dairelerin saatlik ve günlük olarak kiraya verildiği belirlenince apart sahibi Murat Filiz (48) gözaltına alındı. Kameraların içindeki hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait uygunsuz görüntüler tespit edilince Filiz tutuklandı. Polis, kayıtların incelenmesine devam ederken mağdur olan vatandaşların başvuruda bulunmalarını istedi.

4 /11 Gizli kameralar nasıl tespit edilir? Uzmanlardan kritik uyarılar

Kameraların genellikle prizdeki küçük delikten kayıt alacak şekilde yerleştirildiği belirtilirken, gizli cihazların çoğunlukla yurt dışı alışveriş sitelerinde satıldığı ortaya çıktı. 400 TL’den başlayan fiyatlarla 3.500 TL’ye kadar çıkan bu kameraların bazıları “bebek bakıcı kamerası” adı altında pazarlanıyor ve cep telefonuna canlı görüntü aktarabiliyor.

5 /11 Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, gizli kameraların genellikle duman sensörü, priz, saat, kalem, gözlük gibi günlük objelerin içerisine gizlenebildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gece görüş özelliği olanlar kızılötesi (IR) ışık yayar. Odanın ışıkları kapatılıp telefon kamerasıyla tarandığında bu ışıklar mor renkte görülebilir. Fenerle yapılan kontrollerde lens parlamaları aranmalıdır. Olağandışı delikler veya objeler dikkatlice incelenmeli.”

6 /11 Etik hacker Tamer Şahin ise Milliyet'e yaptığı açıklamada bu cihazların hareket sensörlü ve uzun süreli kayıt yapabilme özelliğine sahip olduğunu aktararak şu uyarıda bulundu: “Priz gibi elektrikli ekipmanlara dikkat edilmeli. Çoğu kamera kızılötesi LED’lerle çalışıyor. Bunları tespit edebilen özel tarayıcılar bulunuyor.”

7 /11 Peki ya bulursanız ne yapmalı?

Bilişim Uzmanı Osman Demircan, gizli kamera tespit edildiğinde delil bütünlüğünün bozulmaması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Kamera sökülecekse parmak izi bırakılmamalı, mevcut izler silinmeden korunmalı. Video kaydı alınarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmeli.”

8 /11 Demircan ayrıca bu cihazların çoğunun Çin menşeli olduğunu, lens camlarının çok küçük olduğu için iğne deliğinden bile görüntü alabildiğini söyledi.

9 /11 Hukuki boyutu ve cezalar: Tazminat ve hapis gündemde

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Merve Uçanok, otel ve apart gibi özel alanlara yerleştirilen kameraların, Türk Ceza Kanunu’na göre özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirildiğini vurguladı. Uçanok:



10 /11 “Bu duruma maruz kalan vatandaşlar maddi ve manevi zararlarından ötürü tazminat talebinde bulunabilir.” dedi.



