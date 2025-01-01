Yeni Şafak'ın dikkat çeken afişleri Galata Köprüsüsü'ndeki Filistin'e destek mitinginde yerini aldı

Albayrak Grubu ve Yeni Şafak olarak Filistin’de işlenen insanlık suçuna sessiz kalmamak için İsrail’e destek veren tüm markaların ürünlerini boykot etme ve bu boykotları daha geniş kitlelere ulaştırma gayretimiz tüm hızıyla sürecek.







