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Yeni Şafak'ın dikkat çeken afişleri Galata Köprüsüsü'ndeki Filistin'e destek mitinginde yerini aldı

Yeni Şafak'ın dikkat çeken afişleri Galata Köprüsüsü'ndeki Filistin'e destek mitinginde yerini aldı

15:551/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul'da toplanan yüz binlerce kişi Gazze'nin sesini duyurmak için Galata Köprüsü'ne yürürken etkinlik sırasında açılan Filistin halkına destek pankartları dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda İstanbul, Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi’ne “Gazze’yi Unutma” yürüyüşünde sergilenen Albayrak Grubu 'Eylem Çağrısı" afişleri bugün de Galata Köprüsünde'ki anlamlı yürüyüşte yerini aldı. Onlarca vatandaş ellerinde "Sen Şehitsin, Biz Şahit, Gazze'ni Çığlıkları Kapımızı Çalacak, Bir Leşmiş M’illetler, Bu Soykırıma İsmini Yazdırma, Don’t Stop Talking About Palestine" yazılı pankartlarla yürüdü.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılan eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinde kılınan sabah namazının ardından katılımcılar Galata Köprüsü'ne kortejler eşliğinde yürüdü.


İstanbul'da toplanan yüz binlerce kişi Gazze'nin sesini duyurmak için Galata Köprüsü'ne yürürken etkinlik sırasında açılan Filistin halkına destek pankartları dikkat çekti.



Albayrak Medya tarafından, yaşanan savaş suçlarını gündemine taşıyan "Eylem Çağrısı" afişleri bugün de Galata Köprüsü'ndeki anlamlı yürüyüşte yerini aldı.




Kameralara yansıyan görüntülerde yürüyüşe katılan vatandaşların ellerinde Yeni Şafak'ın; "Sen Şehitsin, Biz Şahit, Gazze'ni Çığlıkları Kapımızı Çalacak, Bir Leşmiş M’illetler, Bu Soykırıma İsmini Yazdırma, Don’t Stop Talking About Palestine" yazılı afişleri bulunuyordu.



Serginin isminin “Eylem Çağrısı” olması; harekete geçmeyi, dik duruşu ve her daim mazlumların yanında olmayı simgeliyor.



Albayrak Grubu ve Yeni Şafak olarak Filistin’de işlenen insanlık suçuna sessiz kalmamak için İsrail’e destek veren tüm markaların ürünlerini boykot etme ve bu boykotları daha geniş kitlelere ulaştırma gayretimiz tüm hızıyla sürecek.



Her zaman olduğu gibi, ‘Tarihin Haklı Tarafında Ol’ sloganıyla insanlık zulmüne karşı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.



İşte 7'den 70'e yüz binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken o afişler...


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