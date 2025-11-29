Yıllardır konuşuluyordu: Yıkım için bakanlık raporu bekleniyor

Şu anda Pazarkapı Camii, duraklarımız, ünitelerimiz ve Avrasya Pazarı göz önüne alındığında, yani yaya sirkülasyonunun çok yoğun olduğu bölgede, kavşaktan hızlı inen trafik hem trafik güvenliğini hem de yaya güvenliğini ciddi şekilde olumsuz etkilendiğini söyleyen Ahmet Metin Genç, "Bu nedenle raporlama süreçlerimiz tamamlandı ve Bakanlığımıza yazılarımızı gönderdik. Bakanımız da aynı görüşte; zaten bu, şehrin ortak düşüncesi. Ayrıca, oradaki kiriş ve kolonların kullanılabilir olup olmayacağını da önemsedik. Karayolları ile yaptığımız görüşmelerde, hem ayrı bir zarar oluşmaması açısından hem de büyük kirişlerin kullanılabileceği, kolonların ise dolgu olarak değerlendirilebileceği konusunda olumlu bir görüş aldık. İnşallah çalışmayı hızlı bir şekilde başlatmayı planlıyoruz. İlgili bakanlığa rapor ve yazılarımızı gönderdik; süreci en kısa zamanda başlatacağız" diye konuştu.