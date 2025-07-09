'Zlombol Rallisi'nin son durağı Giresun oldu

Köse, Zlombol üyelerinin Avrupa'da Giresun ve ülke için kültür elçisi olacağını belirtti.





Zlombol dernek başkanı Martin Teslaf da kendileri için yapılan hazırlıklar karşısında çok mutlu olduklarını dile getirerek, kendilerine yardımcı olan tüm kurumlara ve emek veren kişilere teşekkür etti.