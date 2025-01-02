Sosyal medyada yaptıkları çılgın denemelerle gündemden düşmeyen iki fenomenin son deneyi görenleri hayrete düşürdü. Özel olarak yaptırdıkları 2 tonluk baltayı "Tesla" yazılı bir arabanın üzerinde deneyen ikili, akıl almaz bir görüntüye imza attı. Baltanın ağırlığıyla ortaya çıkan ilginç görüntüler kısa sürede viral olurken milyonlarca kişi bu anları dehşetle izledi. İşte tıklanma rekorları kıran o ilginç görüntüler ve arabanın son hali...
Sosyal medya deneylerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
Her seferinde çıtayı bir ileriye taşıyan fenomenler yaptıkları denemeler ve ilginç çekimlerle sosyal medyaya damga vuruyor.
Bu kez öyle oldu. Özel olarak hazırlattıkları 2 tonluk balta ve düzenek ile işe koyulan genç Youtuber'lar ellerine geçen her şeyi ezip parçaladı.
2 tonluk baltayı son olarak "Tesla" yazılı bir arabanın üzerinde deneyen ikili akıl almaz bir görüntüye imza attı.
Baltanın ağırlığıyla ortaya çıkan ilginç görüntüler kısa sürede viral olurken 7 milyondan fazla tıklanma aldı.
İşte rekor kıran o ilginç deney ve arabanın son hali...