Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
2025 kareleri: Batı'nın gündemi ile Gazze'nin acılarını gözler önüne seriyor

2025 kareleri: Batı'nın gündemi ile Gazze'nin acılarını gözler önüne seriyor

17:1029/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Anadolu Ajansının (AA) 2025 yılında objektifine yansıyan kareler, Batı dünyasının gündemi ile Gazze'de yaşanan insani dram arasındaki derin çelişkiyi ortaya koyuyor. Çalışma, iki farklı dünyanın aynı zaman diliminde yaşadığı gerçeklikleri gözler önüne seriyor. 1 Ocak 2025’te ABD'nin New York kentinde yeni yıl kutlamaları kapsamında Özgürlük Heykeli üzerinde havai fişekler parlarken; 27 Ocak 2025’te Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak dönmeye başlamıştı.

#Gazze
#Avrupa
#Batı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık'ta Aksaray'da okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB son dakika açıklamalar