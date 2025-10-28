Yeni Şafak
3 oğlu ve torunu hayatını kaybetti: Kalbi acıya dayanmadı

08:0528/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 5 gün önce 3 oğlunun trafik kazasında yaşamını yitirdiği anne Vesile Çıracı (65), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Eskil ilçesi Gölyazı Yaylası'nda oturan Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, 23 Ekim Perşembe günü kaza geçirdi. 

3 kardeşin içerisinde bulunduğu 68 AET 449 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpıştı ve kazada 3 kardeş de yaşamını yitirdi. 

3 çocuğunu 5 gün önce kaybeden anne Vesile Çıracı da bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. 

Acılı anne, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

TORUNU DA İŞ KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada ölen Azmi Çıracı'nın oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16) da 17 Ekim’de babasının vefat ettiği bölgeye 50 metre uzaklıkta çalıştığı mobilya atölyesinde iş kazası geçirdiği belirtildi. 

Kereste bloğunun altında kalan Ruhi Can’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

#Aksaray
#Ölüm
#Kaza
