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Asitleri birbirine karıştıran Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi: Sosyal medya yıkıldı

Asitleri birbirine karıştıran Şeyma Subaşı, eczacılık öğrencilerine konferans verdi: Sosyal medya yıkıldı

17:0322/04/2025, Tuesday
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Lüks tatilleri ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bu kez de bir üniversitede eczacılık öğrencilerine verdiği konferansla gündeme geldi. Kendi hayatını anlattığı kitabının "Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında asitleri karıştırarak dava edilen Şubaşı'nın ilginç konferası sosyal medyada alay konusu oldu.

Şeyma Subaşı, kitabının “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında Hyaluronik asit yerine “hidrolik asit” ifadesinin yer alması sonrası dava edilen Şeyma Subaşı'nın eczacılık öğrencilerine konferans vermesi alay konusu oldu.





Şeyma Subaşı'nın konferans salonundaki görüntülerini kayda alan bir kişi o anları "Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip Şeyma Subaşı'yı görmüş müyüzdür?" notuyla paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

O anlarını kayda alıp paylaştılar


Şeyma Subaşı'nın konferans salonundaki görüntülerini kayda alan bir kişi o anları "Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip Şeyma Subaşı'yı görmüş müyüzdür?" notuyla paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hyaluronik asit ile hidrolik asidi birbirine karıştırmıştı


Şeyma Subaşı 2019 yılında çıkardığı kitabında “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılarak okuyucuya “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesinde bulunmuştu.


Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidroklorik asit ise halk arasında “tuz ruhu” olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asit.

Subaşı'nın konferans salonunda kaydedilen görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

#Şeyma Subaşı
#Asit
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