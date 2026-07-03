Bakan Ersoy'dan Fatih Külliyesi Haziresi'ne anlamlı ziyaret

"Medeniyetimizin en önemli ilim, irfan ve vakıf eserlerinden biri olan Fatih Külliyesi'ni ziyaret ederek hazirede Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, 20. yüzyılda ilim, devlet ve fikir hayatımıza yön vermiş kıymetli isimlerin kabirlerinde dualar ettik. Geçmişimizden aldığımız ilhamı geleceğe taşırken, bizi biz yapan medeniyet değerlerini yaşatmayı ve bu güçlü hafızayı gelecek nesillere aktarmayı ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Medeniyet mirasımıza sahip çıkmaya, tarihî ve kültürel değerlerimizi aynı hassasiyetle koruyarak geleceğe taşımaya, âlimlerimizin, ilim, kültür ve sanat insanlarımızın hatıralarını yaşatmaya, onları yeni nesillere tanıtmaya ve bıraktıkları mirastan ilham almaya devam edeceğiz."







