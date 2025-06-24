Bayburt'un bin 850 rakımlı yaylasında doğal bal üretiliyor: Bu sene yüksek rekolte yüz güldürecek

Beklenen yüksek rekoltenin yanı sıra, balın piyasa değerinin de yüz güldüreceğini ifade eden Yerlikaya, "Tamamen doğal şartlarda arıya hiçbir katkı maddesi vermeden arıcılığımızı devam ettiriyoruz. Bu sene bal fiyatlarının bin liranın üzerinde olacağını tahmin ediyorum. İyi, kaliteli bal bin ila bin 200 lira bandında olur. 400-500 liraya da bal var, insanların tercihi o yönde olabilir. Süzme, petek ve kara kovan olarak bal üretiyoruz. Kara kovan balın fiyatı bin 500 lira civarında, normal süzme bal da bin liraya alıcı bulur" şeklinde konuştu.



