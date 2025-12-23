Beş sene önce tesettürlü kadınlara 'öcü' diyen Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi

Yeni dizisinde canlandıracağı 'Fazilet Hanım' karakteri için tesettüre giren Hülya Avşar'ın prova görüntüleri sosyal medyayı karıştırdı. Avşar'ın yeni imajı akıllara 5 sene önce tesettürlü kadınlar için söylediği sözleri getirdi.
Yaklaşık 4 yıl süren aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, yeni rolü için tesettüre girdi. Yeni dizisi için geçirdiği imaj değişikliği sonrası kamera karşısına geçen Avşar'ın prova görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
Hızla yayılan görüntüler sonrası sosyal medya adeta ikiye bölündü. Avşar'ın tesettüre girmiş görüntüleri paylaşılınca akıllara pandemi döneminde siyah maskesi ile muhabirlerin sorularını yanıtladığı o video geldi.
Videoda Avşar, çarşaflı kadınları hedef alarak "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu." sözleri sonrası ortalık karışmış ve büyük tepki toplamıştı.