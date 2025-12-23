Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Beş sene önce tesettürlü kadınlara 'öcü' diyen Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi

Beş sene önce tesettürlü kadınlara 'öcü' diyen Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi

10:4623/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni dizisinde canlandıracağı 'Fazilet Hanım' karakteri için tesettüre giren Hülya Avşar'ın prova görüntüleri sosyal medyayı karıştırdı. Avşar'ın yeni imajı akıllara 5 sene önce tesettürlü kadınlar için söylediği sözleri getirdi.

Yaklaşık 4 yıl süren aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, yeni rolü için tesettüre girdi. Yeni dizisi için geçirdiği imaj değişikliği sonrası kamera karşısına geçen Avşar'ın prova görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.



Hızla yayılan görüntüler sonrası sosyal medya adeta ikiye bölündü. Avşar'ın tesettüre girmiş görüntüleri paylaşılınca akıllara pandemi döneminde siyah maskesi ile muhabirlerin sorularını yanıtladığı o video geldi.



Videoda Avşar, çarşaflı kadınları hedef alarak "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu." sözleri sonrası ortalık karışmış ve büyük tepki toplamıştı.



#hülya avşar
#dizi
#tesettür
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Hatay sosyal konut belirleme kura sonuçları isim listesi açıklandı