Denizli'de 529 yıllık vakıf geleneği gereğince 117 çocuk sünnet ettirildi

Programda konuşan Aydın Vakıflar Böle Müdürü Mücahid Vural, yaptığı konuşmada; "Osmanlıdan günümüze yüzlerce vakıf kurulmuştur. Yardımlaşma dayanışma duygularını harekete geçiren vakıflar birçok alanda hizmetler yapmıştır. ‘Sultan 2. Bayezid tarafından 529 yıl önce 1496 yılında kurulmuş olan, çocukları sünnet ettirme vakfının vakfiyesinde bulunan ‘sünnet edilmesi lazım gelen çocuklar, sünnet edile. Sünnet edilmesi gereken çocuklara münasip güzel elbise verile' hayır şartı gereğince, bu vakfın hayır şartını yerine getirerek yaşatma çabası içerisindeyiz. 81 ilde sünnet organizasyonları yapmaktayız. Bölge Müdürlüğü olarak, toplamda 117 çocuğumuzun Denizli'de ise 43 çocuğumuzun sünnet organizasyonunu yapmaktayız. Bu organizasyonlar kapsamında farklı etkinlikler yaparak, çocuklara hediyeler vererek unutulmayacak bir gün yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" dedi.







