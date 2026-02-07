Doktorlar zamanla yarıştı: Milyonda bir görülen hastalık anne karnında tespit edildi

Fakat hastamızda nadir olan şey şu ki, daha anne karnındayken atreziye bağlı bağırsağı delinmişti. 15 yıldır çocuk cerrahisinin içindeyim, yüzlerce atrezi vakası görmüşümdür ama hiç anne karnında delineni görmedim. O kadar nadir. Belki milyonda bir denilecek oranda anne karnında bu delinmenin gerçekleşmesi çok çok nadir görülen bir durum. Erken fark etmeyle, erken yapılan başarılı ameliyatla hastamız sağlığına kavuştu" diye konuştu.