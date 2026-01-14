Dünyadan 114 Kur'an-ı Kerim: İstanbul'da sergileniyor





Platform olarak yurt dışındaki yetim ve fakir çocuklar için şenlikler düzenlediklerini ve geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere Filistin temalı ürünler ürettiklerini belirten Şentürk, "Mushaf koleksiyonunu farklı ülkelere gittiğimiz için oralardan toparlamıştık. Sonrasında çok özel eserlerle de tamamlayınca aklımıza böyle bir fikir geldi. Kur'an'da 114 sure var. 114 mushafımız olsun, 114 kavramla ilişkilendirelim istedik." ifadelerini kullandı.





Şentürk, sergideki her mushafın birbirinden farklı olduğunu vurgulayarak, "Tema olarak 114 mushaf, 114 kavram ve 114 sure aslında. Sergideki her mushaf bir surede açık ve o sureyle alakalı önemli kavramımız var. Yani o surenin bize vermeye çalıştığı en önemli kavramı aldık ve onu sureyle de ilişkilendirerek mushafın önüne koyduk." diye konuştu.